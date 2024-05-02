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Feci kaza, otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip savaş alanına döndürdüğü kazada 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

MERSİN - Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Kaza yeri savaş alanına dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK bulvarı Demirtaş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobille, kavşakta kırmızı ışıkta geçerken aracın hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yayalara ve ağaca çarptı. Kazada yayalardan 32 yaşındaki Sultan Sedef hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Ağacın devrildiği, otomobilde yangının çıktığı kaza yeri ise adeta savaş alanına döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.