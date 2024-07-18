Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'de Kur'an kursundan çıkan ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamera görüntüsünde, kamyonun hızla ilerlediği ve çocuğun kamyonu fark etmeyerek yola çıktığı görülüyor. Cenaze namazına Düzce Valisi, İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı da katıldı.

18.07.2024 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Düzce'de Kur'an kursundan çıkan ve kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Düzce'de yaz Kur'an kursundan çıkan ve evine giden 9 yaşındaki Abdurrahman El Muhammed, caminin önünde kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yapılan otopsi çalışmalarının ardından minik çocuk son yolculuğuna sabah saatlerinde Kur'an öğrenmek için geldiği Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde uğurlandı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu vurgulayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Kur'an kursundan öğrencimiz, okuldan öğrencimiz bir kardeşimizi trafik kazası sebebi ile kaybettik. Çok üzgünüm. Allah ailesine başsağlığı versin" ifadelerini kullandı. Küçük çocuk dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Cafer P. idaresindeki damperli kamyonun ara sokakta hızla ilerlediği görülürken, çocuğun ise kamyonu fark etmeyerek yola çıktığı görülüyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, Çocuk, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 19:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Feci kazada can veren çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement