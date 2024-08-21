Feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı. Kazada otomobilin tıra saplanması sonucu genç hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

21.08.2024 16:45
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Feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda otomobilin, tıra adeta ok gibi saplanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün D-100 karayolu Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Atmaca idaresindeki 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürüklendikten sonra arızalanması neticesinde yan yola park edildiği öne sürülen O.K. idaresindeki 67 UB 908 plakalı tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada hurdaya dönerek tavanı adeta yok olan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan inceleme sonrasında talihsiz gencin cansız bedenin hastane morguna kaldırıldı. Park halindeki tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hastane işlemleri sonrasında Atmaca'nın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Kurtuluş Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ömer Atmaca son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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