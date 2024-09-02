Hatay'da Motosiklet Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

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Feci kazada yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

HATAY - Hatay'da motosiklet kazasında eşiyle birlikte yaralanan sürücü, 20 gün süren tedavi sürecinin ardından öldü.

Geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen 1980 doğumlu Mehmet Şimşek, kontrolü kaybederek motosikleti devirmişti. Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Şimşek yola savrulmuş ve ağır yaralanmıştı. Karşı yönden gelen araç sürücüsüyse motosikletin devrildiğini görerek ani manevra yaptı ve sürücü ile eşini ezmekten saniyelerle kurtulmuştu. Hastanede yatan 44 yaşındaki sürücü 20 gün süren tedavi sürecinin ardından öldü. Şimşek, Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.