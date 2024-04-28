Feci kazanın ardından gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Feci kazanın ardından gerçek ortaya çıktı

Bartın'da meydana gelen kazada, lüks aracın sürücüsü B.Ç.'nin ehliyetinin daha önce iptal edildiği ve alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

28.04.2024 18:35
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Feci kazanın ardından gerçek ortaya çıktı

Kazada lüks aracın sürücüsü B.Ç.'nin ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da hız limitlerini gösteren levhanın önünde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı kazada, sürücülerden birinin ehliyetinin iptal edildiği ortaya çıktı.

Gürgenpınarı'ndan Bartın istikametine seyreden ve H.K. idaresindeki 74 ABF 264 plakalı araç ile karşı yönden gelen yabancı ülke plaka kodu bulunan B.Ç. yönetimindeki lüks araç kafa kafaya çarpışmış, Boğaziçi Caddesi üzerindeki hız limitlerini levhanın önünde meydana gelen feci kazanın sebebinin ise ilk belirlemelere göre aşırı hız ve dikkatsizlik olduğu tespit edilmişti. Araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düşerken, diğer araç ise kanala ramak kala durabilmiş, kanala düşen araçtaki şahıslardan biri çalılık alana savrulduğu olayda diğer iki kişi ise araç içerisinde sıkışmıştı. Feci kazada her iki aracın sürücüsü, G.U., C.Ç., ve R.K yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından şaşırtan bir detayda ortaya çıktı. Kazaya karışan yabancı plakalı lüks aracın direksiyon koltuğunda oturan B.Ç.'nin alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün daha önce alkollü araç kullanırken yakalanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu ve daimi olarak iptal edildiği öğrenildi.

Öte yandan yandan kazada yaralanan 5 kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kazanın ardından gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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