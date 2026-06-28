Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana\'nın Feke ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
28.06.2026 15:48  Güncelleme: 15:53
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Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan eve kullanılamaz hale geldi.

? Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Gök'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla su tankerleri kullanarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 'Bölgeye ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Feke Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 'Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'nın Feke ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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