Ferdi Zeyrek'in taziyesinde yaşlı kadın fenalaştı

MANİSA - Elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen taziye programına katılmak üzere sırada bekleyen yaşlı bir kadın fenalaşarak bayıldı.

Olay, taziyelerin kabul edildiği Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu önünde meydana geldi. Sıcak bir havanın hakim olduğu Manisa'da taziye dileklerini iletebilmek için sırada beklerken aniden fenalaşan yaşlı kadına çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Şeker ve su verilerek kendisine getirilmeye çalışılan kadına, kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri müdahale etti. Kendine getirilen yaşlı kadın ambulans ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Taziyeye katılan vatandaşlar, yaşanan olay nedeniyle kısa süreli bir panik yaşarken, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaşlı kadın tedavi altına alındı.