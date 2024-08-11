Feribotta bıçaklı kavga: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ- Tunceli arası sefer yapan Pertek feribotunda çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Olay, Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan Pertek feribotunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Aynı zamanda saldırgan şahsın üzerine çıktığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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