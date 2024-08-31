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Feribottan suya düşen kadın kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan düşen kadın kurtarıldı.

Olay, Keban Barajı üzerinde Elazığ-Pertek arası sefer yalan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden bir kadın feribottan suya düştü. Olayı gören feribot çalışanı hemen suya atladı. Bu sırada diğerleri suya kurtarma simidi attı. Boğulmaktan kurtarılan ve sudan çıkartılan kadının tedavisi feribot içerisinde bulunan ambulansta yapıldı