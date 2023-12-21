Ferizli\'de kavgada bir kişi bıçaklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aralarında husumet olan iki kişi arasına çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesiyle boynundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, T.T. isimli şahıs ile aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Y. tartıştı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada M.Y. darp ettiği T.T.'yi boynundan bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA