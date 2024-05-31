Ferizli'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ferizli'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Ferizli\'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı.

31.05.2024 18:06
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Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması neticesinde 2 kadının hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı.

Dün, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.K. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ferizli'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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