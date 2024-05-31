Ferizli\'de Otomobil ile Kamyon Çarpışması Sonucu 2 Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 karayolunda otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması neticesinde 2 kadının hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı.

Dün, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, sürücü Canan Emlikli (35) idaresindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil, Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kamyon ile birlikte sürüklenen otomobil adeta kağıt gibi ezilirken otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mükerrem Derinlik (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerin yakını elindeki çekiçle, kamyonun camlarını ve bir bölümünü parçaladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kaza sonrasında gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.K. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAKARYA