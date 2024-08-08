Ferizli'de 'patpat' kazası: 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ferizli'de 'patpat' kazası: 10 kişi yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 11:41
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Ferizli ilçesi Akçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.O. (15) idaresindeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü H.T.O. ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) isimli 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ferizli'de 'patpat' kazası: 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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