Fethiye açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen ise yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası yapan lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen kurtarılırken, ikinci olayda 27 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma gemisi sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye açıklarındaki ikinci düzensiz göçmen olayında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) yakalandı. - MUĞLA