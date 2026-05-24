Fethiye Belediye Başkanı Karaca\'ya saldırıda 3 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, olay öncesinde bölgede keşif yaptığı belirlenirken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fethiye'nin Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve eşi Çiğdem Karaca, ikametlerinin bulunduğu sokakta daha önce de görülen kapüşonlu ve maskeli bir şahsı fark etti. Şahsın maskesini çıkarmasını istemeleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Karaca'nın, şüpheliyi polise teslim edeceğini söylemesi üzerine şahsın silah çekerek ateş ettiği, Başkan Alim Karaca'nın sol diz kapağı bölgesinden yaralandığı öğrenildi. Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırganın 20 Mayıs 2026'da İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogarda indikten sonra olay yerine giderek bölgede keşif yaptığı tespit edildi. Şüphelinin saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a geçtiği belirlendi.

Kamera incelemelerinde saldırganın E.T.Ç. olduğu, T.D. isimli şahısla birlikte Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 24 Mayıs 2026 saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a götüren ticari taksinin ücretini ödediği ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği belirlenen H.N. isimli şahıs da aynı gün saat 04.45 sıralarında Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Saklandıkları evde uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada yaklaşık 700 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu ve alkol etkisinde oldukları öğrenilirken, saldırıda kullanılan silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - MUĞLA