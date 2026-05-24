Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya saldırıda 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya saldırıda 3 gözaltı

Fethiye Belediye Başkanı Karaca\'ya saldırıda 3 gözaltı
24.05.2026 12:41  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili soruşturmada, saldırganın İstanbul'dan otobüsle gelip keşif yaptığı belirlendi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, olay öncesinde bölgede keşif yaptığı belirlenirken, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fethiye'nin Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve eşi Çiğdem Karaca, ikametlerinin bulunduğu sokakta daha önce de görülen kapüşonlu ve maskeli bir şahsı fark etti. Şahsın maskesini çıkarmasını istemeleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Karaca'nın, şüpheliyi polise teslim edeceğini söylemesi üzerine şahsın silah çekerek ateş ettiği, Başkan Alim Karaca'nın sol diz kapağı bölgesinden yaralandığı öğrenildi. Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırganın 20 Mayıs 2026'da İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği, otogarda indikten sonra olay yerine giderek bölgede keşif yaptığı tespit edildi. Şüphelinin saldırının ardından ticari taksiyle Bodrum'a geçtiği belirlendi.

Kamera incelemelerinde saldırganın E.T.Ç. olduğu, T.D. isimli şahısla birlikte Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 24 Mayıs 2026 saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında, saldırganı Fethiye'den Bodrum'a götüren ticari taksinin ücretini ödediği ve 34 plakalı araçla İstanbul'dan Bodrum'a geldiği belirlenen H.N. isimli şahıs da aynı gün saat 04.45 sıralarında Milas ilçesinde gözaltına alındı.

Saklandıkları evde uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada yaklaşık 700 gram skunk maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu ve alkol etkisinde oldukları öğrenilirken, saldırıda kullanılan silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya saldırıda 3 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:48:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya saldırıda 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.