Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Hareket halindeki lastik bot içindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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