Fethiye\'de 21 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ş.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA