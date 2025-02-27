Muğla'nın Fethiye ilçesi Kayaköy mevkii kara üzerinde 8'i çocuk olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye Kayaköy mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim), Sahil Güvenlik Botu ve Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 16 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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