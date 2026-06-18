Fethiye'de Bahçe Kapısı Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika
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Fethiye'de Bahçe Kapısı Kavgası: 1 Ölü

Fethiye\'de Bahçe Kapısı Kavgası: 1 Ölü
18.06.2026 22:21
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Olay, Eldirek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe kapısının çıkarttığı ses nedeniyle başlayan kavgada O.K.G. (62) isimli şahıs av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan (42), eşi E.Ç. (40) ve kızları E.Ç.'ye (13) ateş etti. Saçmaların isabet ettiği aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Fethiye, Bahçe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Bahçe Kapısı Kavgası: 1 Ölü - Son Dakika

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