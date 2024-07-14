Fethiye\'de Bungalov Evde Yangın Çıktı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çiftlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler kısa sürede tüm bungalovu sardı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer bungalov evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında bungalov ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA