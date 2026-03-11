Fethiye\'de bungalov ev yangını

Fethiye'nin Karaağaç Mahallesi Kirme mevkiinde bulunan bungalov evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bungalov evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA