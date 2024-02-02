Fethiye\'de çatı katında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile beraber ambulans ve jandarmada olay yerine geldi. Zamanında müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında can kaybının olmaması sevindirdi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA