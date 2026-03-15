Fethiye\'de göçmen kaçakçılığı yapılan tekne yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılması nedeniyle el konulan yelkenli teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye İcra Daireleri Kaçakçılık ve Deniz Araçları Men İstasyonu'nda bulunan bir yelkenli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden yükselen dumanı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye; itfaiye, polis, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle alevler diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA