Fethiye\'de FETÖ üyesi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen ortak operasyonda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Fethiye'de saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
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