Fethiye\'de işyerinden 3 bin Euro çalındı, şüpheli yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı işyerinden 4 ay önce ayrılan şüphelinin işyerinden 3 bin Euro çaldığı tespit edildi.

Fethiye Göcek Mahallesinde Ö.K. isimli işyeri sahibi Göcek Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek iş yerinin kasasından 3 bin Euro parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren fail veya faillerinin yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucu, olayı iş yerinde çalışan ve Ekim 2023 ayında işten ayrılan 28 yaşındaki F.G.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 22 bin Euro değerinde altın, TL ve döviz ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanıldı. - MUĞLA