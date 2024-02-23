Fethiye'de işyerinden 3 bin Euro çalındı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fethiye'de işyerinden 3 bin Euro çalındı, şüpheli yakalandı

Fethiye\'de işyerinden 3 bin Euro çalındı, şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işyerinden 4 ay önce ayrılan şüphelinin, işyerinden 3 bin Euro çaldığı tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 22 bin Euro değerinde altın, TL ve döviz ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

23.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:02
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı işyerinden 4 ay önce ayrılan şüphelinin işyerinden 3 bin Euro çaldığı tespit edildi.

Fethiye Göcek Mahallesinde Ö.K. isimli işyeri sahibi Göcek Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek iş yerinin kasasından 3 bin Euro parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren fail veya faillerinin yakalanması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucu, olayı iş yerinde çalışan ve Ekim 2023 ayında işten ayrılan 28 yaşındaki F.G.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 22 bin Euro değerinde altın, TL ve döviz ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de işyerinden 3 bin Euro çalındı, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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