Fethiye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Fethiye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Fethiye\'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Nesrin Kavrakoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

26.08.2024 18:32
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Nesrin Kavrakoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Muğla Karayolu Göcek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 48 SGH 005 plakalı kamyonet ile Nesrin Kavrakoğlu'nun (72) kullandığı 48 JU 520 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kavrakoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavrakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nesrin Kavrakoğlu'nun Erzurumlu olduğu öğrenilirken, ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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