Fethiye'de Kayıp Genç Kız Davası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Fethiye'de Kayıp Genç Kız Davası: 2 Tutuklama

Fethiye\'de Kayıp Genç Kız Davası: 2 Tutuklama

17 yıl önce kaybolan Yasemin Dermenci'nin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

31.01.2025 22:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıldır ailesinin haber alamadığı o dönem 17 yaşındaki kızı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında ailesinin kayıp olarak bildirdiği 17 yaşındaki kızı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ilçedeki faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatırken rafa kaldırılmış faili meçhul dosyaların aydınlatılabilmesi için özel ekiplerle çalışma gerçekleştirirken bir dosyayı daha aydınlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçtiğimiz yıl farklı bir kayıp olayı ile ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Yasemin Dermenci'nin (17) 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan T.K ve Ö. D çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin ise 2011'den bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Kayıp Genç Kız Davası: 2 Tutuklama - Son Dakika

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