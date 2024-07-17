Fethiye'de kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Fethiye\'de kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fransız uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

17.07.2024 17:22
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Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bulunan Göcek Tüneli çıkışı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Fransız uyruklu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışında, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A.'nın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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