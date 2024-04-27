Fethiye'de Köpeğiyle Yürüyüşe Çıkan Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Köpeğiyle Yürüyüşe Çıkan Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Köpeğiyle Yürüyüşe Çıkan Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan 32 yaşındaki B.D, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında genç adamın cansız bedeni bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 16:00
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği ile birlikte yürüyüşe çıkan 32 yaşındaki B.D yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye'nin Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeği ile beraber yürüyüşe çıkan 32 yaşındaki B.D., yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Oğluna uzun süre ulaşamayan 59 yaşındaki Babası S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmasında B.D'yi kayalıkların üzerinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde B.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.D'nin cansız bedeni bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkartılarak, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Köpeğiyle Yürüyüşe Çıkan Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Köpeğiyle Yürüyüşe Çıkan Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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