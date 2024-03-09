Muğla'nın Fethiye ilçesinde manzarayı izlemek için aracından inen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili, metrelerce yükseklikten alt yola düştü. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kaza, Faralya Mahallesi, Kirme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde otomobiliyle dolaşan bir kişi yüksek bir yerden manzarayı izlemek için aracından el frenini çekmeden indi. Vatandaşın araçtan inmesiyle 34 GUG 084 plakalı Fiat marka otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı. Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen otomobil metrelerce yüksekten alt yola düştü. Yol kenarına yan şekilde düşen araç jandarma ekiplerinin gelmesiyle kaldırıldı. Olay anında alt yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.
Kazanın ardından yoldan geçen bir vatandaş ise bu anları kayıt altına aldı. Otomobil sürücüsü, "Manzarayı izlemek için durdum. Dağların resmini çekmek istedim. Otomatik araba kendi kendine kaymaya başladı. Arabada yana yatık şekilde düştü" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de manzara izlemek için inen sürücünün otomobili yükseklikten düştü - Son Dakika
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