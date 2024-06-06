Fethiye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan geniş çaplı bir çalışma sonucunda motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 8 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

06.06.2024 17:33
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 8 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Fethiye'de son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen üç kişi tespit edildi. Şüpheliler U.M., K.Ö. ve K.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet, sahiplerine teslim edildi. Yetkililer, vatandaşları motosikletlerini güvenli yerlere park etmeleri ve muhtemel hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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