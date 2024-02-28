Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Fethiye\'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı.

28.02.2024 23:04  Güncelleme: 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Apaydın idaresindeki 48 ABV 670 plakalı motosikletle, 48 AKF 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Apaydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Acil Durum, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 23:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement