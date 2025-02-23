Fethiye\'de Odun Satış Yeri Yangınında Hasar Oluştu

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Fethiye'de odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.

Fethiye'nin Karac¸ulha Mahallesi 248. Sokak'taki odun satıs¸ı yapılan is¸ yerinde henu"z belirlenemeyen bir nedenle yangın c¸ıktı. C¸evredekilerin 112 Acil C¸agˆrı Merkezi'ne ihbarı u"zerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin hızlı mu"dahalesiyle so"ndu"ru"ldu". Yangın nedeniyle is¸ yerinde hasar olus¸tu. - MUĞLA