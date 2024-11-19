Fethiye\'de Öğrenci Servislerine Denetim

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Fethiye'de tatilin sona ermesiyle birlikte, öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler artırıldı. Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından denetimlerini ilçe genelinde yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, servis araçlarının taşıma kurallarına uygunluğu, güvenlik ekipmanları, şoförlerin belgeleri ve araç muayeneleri gibi birçok önemli kriter kontrol edildi. Kurallara uygun hareket etmeyen ve eksiklikleri tespit edilen servis araçlarına cezai işlemler uygulandı. Ekipler, bu uygulamalarla öğrenci güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini vurguladı. Fethiye Trafik Büro Amirliği, denetimlerin artarak devam edeceğini ve hem öğrencilerin hem de velilerin içinin rahat olması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. - MUĞLA