Fethiye\'de Orman Yangını: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu.

Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltılırken, alevler bölgedeki ikametlere sıçradı. Ekipler alevlere karşı yoğun bir mücadele verirken vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Bazı evler alevlere teslim olurken, bölgede tahliye çalışmaları da sürüyor.