Fethiye'de Orman Yangını: Yeşil Alanlar Küle Döndü - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını: Yeşil Alanlar Küle Döndü

Fethiye\'de Orman Yangını: Yeşil Alanlar Küle Döndü
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Fethiye'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yeşil alanlar zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülürken, yangının ardından ortaya çıkan görüntüler yürekleri burktu. Fethiye'nin merkezinde bulunan ve ilçenin adeta akciğeri konumundaki yeşil alanın önemli bir bölümü yangında zarar gördü.

Karagedik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Yangına havadan da müdahale edilirken, gece görüş özelliğine sahip Nefes helikopteri çalışmalara destek verdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yanan alan gece ve sabah saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Fethiye'nin merkezindeki yemyeşil alanın yangının ardından siyaha büründüğü görüldü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Fethiye'nin kent merkezindeki yeşil örtüsüyle dikkat çeken alan, yangının ardından adeta küle döndü.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Fethiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Orman Yangını: Yeşil Alanlar Küle Döndü - Son Dakika

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