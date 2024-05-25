Fethiye'de paraşüt kazası: 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye'de paraşüt kazası: 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü kurtarıldı

Fethiye\'de paraşüt kazası: 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ pistinden kalkış yaptığı sırada paraşütünün açılmaması sonucu kayalıklardan düşen 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü, UMKE ve JAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan paraşütçü, hastaneye sevk edildi.

25.05.2024 18:13
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ pistinden kalkış yaptığı sırada paraşütünün açılmaması kayalıklardan düşerek yaralanan 77 yaşındaki İngiliz paraşütçüyü, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı.

Olay, Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ pistinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü yapmak için 1800 metre yükseklikteki yamaç paraşütü pistine çıkan 77 yaşındaki İngiliz Denniz Morton, kalkış sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle paraşütünün açılmaması sonucu kayalıklardan aşağıya düştü. Şans eseri paraşütü kayalıklara takılan yaşlı adam, kayalıklarda asılı kalarak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, İngiliz paraşütçüyü sedye ile uzun süre taşıdıktan sonra Babadağ yolunda bekleyen 112 Ambulans ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de paraşüt kazası: 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de paraşüt kazası: 77 yaşındaki İngiliz paraşütçü kurtarıldı - Son Dakika
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