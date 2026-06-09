Seyir halindeki araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Seyir halindeki araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı

Seyir halindeki araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı
09.06.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Fethiye'nin Nif Mahallesi Tomruklu mevkiinde seyir halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alana da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan çok sayıda ekiple müdahale edilirken, havadan da helikopter desteği sağlandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araç yangını ile ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Ulaşım, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

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