Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Trafik Kazası: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Kamyonet ve motosikletlerin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

26.03.2025 14:01
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile 2 motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaçan kamyonet sürücüsü ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu (17) idaresindeki 48 AVP 167 plakalı motosiklet ile S.R.C. idaresindeki 48 ASC 075 plakalı motosikletlere çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan iki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muhammet Şeyda Aşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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