Fethiye\'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydikemer – Fethiye karayolu Esenköy Mahallesi'nde, bulunan kavşakta, 12 Ağustos'ta M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Osman Köse bir gün sonra, araçta yolcu olarak bulunan Arda Dirmilli ise tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde 9 gün sonra yaşamını yitirdi. - MUĞLA