Fethiye'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

22.08.2025 12:16
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 17 yaşındaki Arda Dirmilli yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Seydikemer – Fethiye karayolu Esenköy Mahallesi'nde, bulunan kavşakta, 12 Ağustos'ta M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil ile Osman Köse idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Osman Köse bir gün sonra, araçta yolcu olarak bulunan Arda Dirmilli ise tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde 9 gün sonra yaşamını yitirdi. - MUĞLA

