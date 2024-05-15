Fethiye\'de traktör kazası: 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Fethiye- Göcek karayolunda Kadir K. idaresindeki 48 F 8527 plakalı hafriyat yüklü traktör, Yanıklar Mahallesi Katrancı Koyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan Kadir Kızıldere kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. - MUĞLA
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