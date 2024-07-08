Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor

Fethiye\'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen tüp patlaması sonucu ağır yaralanan Ural Postalcı isimli doktor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınırken, Postalcı'nın cenazesi Fethiye'de defnedilecek.

08.07.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tüp patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ural Postalcı isimli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karagözler Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 2 Temmuz Salı günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alınırken, o esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan Ural Postalcı (83), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Antalya'ya sevk edilen Postalcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Postalcı'nın 8 Temmuz Pazartesi günü Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 11:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Tüp Patlaması Sonucu Hayatını Kaybeden Doktor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement