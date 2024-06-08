Fethiye'de Ukraynalı turist sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Ukraynalı turist sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Ukraynalı turist Heorıı Sosnov, sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürat teknesini kullanan kişi ise gözaltına alındı.

08.06.2024 19:38
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde güvenlik şeritlerinin dışında yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov'a (61) sürat teknesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle adamın bir eli ve bir ayağı koptu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürat teknesini kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Ukraynalı turist sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Ukraynalı turist sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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