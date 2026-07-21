Fethiye\'de Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 kilogram 195 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fethiye'de "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesine yönelik yapılan saha çalışmaları kapsamında, 1 kilo 195 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA