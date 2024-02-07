Fethiye\'de yapılan operasyonda 55 gram eroin ele geçirildi

3.Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli şahısların evinde 55 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların evine yapılan operasyonda bir miktar eroin uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden M.P. ve İ.K. isimli şüpheli şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın evine yapılan baskında 55 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrası M.P. gözaltına alınırken, İ.K. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA