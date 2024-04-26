Muğla'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Muğla\'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.04.2024 15:29  Güncelleme: 15:32
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında takibe aldıkları M.Ö. (45) ve E.K. (44) adlı şahıslar durduruldu. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Satışı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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