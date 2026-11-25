Muğla'nın Fethiye'de ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olay, İnlice Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beton mikseri sürücüsü kendi çabaları ile yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri bölgedeki araç trafiğini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışmaları sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.