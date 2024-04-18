Fethiye'deki otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Fethiye'deki otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Fethiye\'deki otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otel inşaatının yanında bulunan konteynırlarda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması sevindirici bir durumken, işçiler güvenli bölgelere sevk edildi.

18.04.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşası devam eden bir otelde işçilerin kaldığı konteynır bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının yanında bulunan konteynırlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yanmayan konteynerlerde kalan eşyalarını toplayan işçiler, güvenli bölgelere sevk edildi. Yangın nedeniyle bölge dumanla kaplandı. Bazı vatandaşlar ise yüksek tepelerden yangını izledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'deki otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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