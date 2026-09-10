Fethiye Nif Mahallesi'nde orman yangınına hava araçlarıyla müdahale sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Nif Mahallesi'nde sarp arazide çıkan orman yangınını söndürmek için hava araçlarıyla müdahale sürüyor. Kara ekipleri de ulaşımın güç olduğu bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin havadan müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Nif Mahallesi'nde sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp arazide ulaşımın güç olduğu bölgede alevlere hava araçları ile müdahalenin sürdüğü öğrenilirken, kara ekiplerinin de bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor.
Kaynak: İHA
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