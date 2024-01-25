FETÖ\'cü dolap faresi mutfak dolabından çıktı

FETÖ'cü dolap faresi böyle yakalandı

Altı yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi mutfak dolabından çıktı

BURSA - Bursa'da yapılan operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ'cü mutfak dolabının içinden çıktı. FETÖ'cü dolap faresinin yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.