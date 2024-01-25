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FETÖ'cü dolap faresi mutfak dolabından çıktı - Son Dakika
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FETÖ'cü dolap faresi mutfak dolabından çıktı

Bursa'da yapılan operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi mutfak dolabının içinden çıktı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

FETÖ\'cü dolap faresi mutfak dolabından çıktı
25.01.2024 - 00:40,  Güncelleme: 00:42
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FETÖ'cü dolap faresi böyle yakalandı

Altı yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi mutfak dolabından çıktı

BURSA - Bursa'da yapılan operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ'cü mutfak dolabının içinden çıktı. FETÖ'cü dolap faresinin yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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