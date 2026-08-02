FETÖ’cü teröriste yardım eden o şahıs tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ’cü teröriste yardım eden o şahıs tutuklandı

FETÖ’cü teröriste yardım eden o şahıs tutuklandı
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15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar’da yakalanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ mensubu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'ye yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

Şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe'nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Ö.A.'nın, Burkay Karatepe'ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Marmaris, 3. Sayfa, Afyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ’cü teröriste yardım eden o şahıs tutuklandı - Son Dakika

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